Прорыв в лечении слепоты: что известно

Современная медицина стоит на пороге одной из самых впечатляющих революций в лечении слепоты. Ученые уже достигли результата, о котором десятилетиями говорили только в научной фантастике: частичное восстановление центрального зрения у пациентов с тяжелой формой возрастной макулярной дегенерации с помощью миниатюрного фотоэлектрического имплантата сетчатки.

Это первый случай, когда люди, долгое время лишенные возможности читать или различать предметы в центре поля зрения, смогли вновь вернуть эти навыки. Эту возможность им подарила PRIMA. Подробнее о ней — в материале «‎Рамблера».

Что такое PRIMA и как она работает?

Фотоэлектрическая система восстановления центрального зрения, получившая название Photovoltaic Retina Implant Microarray (PRIMA), относится к классу ретинальных нейропротезов. PRIMA — это гибридная система «глаз + электроника», состоящая из трех взаимосвязанных компонентов:

Микрочип-имплантат размером всего 2×2 мм, который хирургическим путем помещается под центральную часть сетчатки и действует как искусственные фоторецепторы, генерируя электрические сигналы.

Умные очки с камерой, которые захватывают визуальную информацию и передают ее на устройство через инфракрасное излучение.

Портативный компьютер, который обрабатывает изображение и позволяет пользователю регулировать масштаб и условия просмотра.

Суть системы в том, что она не требует проводов или внешних источников питания на глазном яблоке — всё работает по беспроводной связи, что существенно упрощает процедуру и снижает риск осложнений во время и после операции.

Почему это настоящий прорыв?

В прошлые годы уже предпринимались попытки создать электронные сетчаточные протезы, такие как Argus II — коммерческий «бионический глаз». Он помогал пациентам различать свет и движение, но не давал формы и четкости изображения. Результаты испытаний PRIMA отличны тем, что пациенты не просто видят свет, а действительно узнают формы, буквы и слова, чего не удавалось достичь предыдущими технологиями.

На текущем этапе система дает черно-белое изображение с ограниченной резкостью. И, хотя оно значительно отличается от естественного зрения, этого достаточно, чтобы:

читать текст;

распознавать контуры, узоры и формы;

ориентироваться в пространстве.

Клинические испытания: цифры и итоги

В многоцентровом исследовании, результаты которого были опубликованы в журнале New England Journal of Medicine, приняли участие 38 пациентов с продвинутой формой географической атрофии, текущая визуальная способность которых была крайне ограниченной. Через 12 месяцев после имплантации:

у 81–84 процентов участников наблюдалось клинически значимое улучшение центрального зрения;

многие пациенты смогли читать буквы, слова и цифры по стандартной таблице;

часть участников успешно использовала устройство для выполнения повседневных задач, таких как навигация в общественных пространствах или решение головоломок.

Это означает, что на практике центральное зрение было восстановлено в значительной мере, чего никогда раньше не удавалось добиться с помощью протезов сетчатки. Однако, опять же, важно понимать, что восстановление зрения — это процесс адаптации. Пациентам необходимо время, чтобы привыкнуть к новым способам восприятия изображения, аналогично тому, как люди с кохлеарными имплантатами учатся слышать.

Ограничения и перспективы PRIMA

Хотя результаты уже впечатляют, технология все еще находится в разработке. Среди ее основных ограничений:

визуальное разрешение пока ниже нормального зрения;

пациентам требуется длительная реабилитация и обучение;

долгосрочная устойчивость и безопасность имплантата требуют дальнейших наблюдений.

Тем не менее, работа над PRIMA не останавливается. У ученых есть планы по дальнейшей оптимизации устройства и программного обеспечения, направленные на:

повышение разрешения изображения за счет уменьшения размера пикселей на чипе;

добавление градаций серого и возможной цветовой информации;

адаптацию технологии для других заболеваний сетчатки, таких как ретинит пигментоза или болезнь Штаргарта.

Такие улучшения в перспективе помогут пациентам добиваться еще более естественного и подробного визуального восприятия. Кроме того, успешное проведение испытаний в разных странах под надзором ведущих офтальмологических центров означает, что эта технология может выйти за пределы лабораторий и стать реальной медицинской опцией для миллионов людей, страдающих от дегенерации макулы.

