iPhone 17 Pro подешевел в России
На российском рынке подешевел флагманский смартфон Apple. На это Mail.ru.
Журналисты заметили, что стоимость iPhone 17 Pro снизилась до 95 тысяч рублей на маркетплейсах. «Некоторые магазины предлагают еще более низкие цены — до 92 тысяч рублей», — отметили авторы, подчеркнув, что стоимость указана с учетом пошлин.
В декабре 2025 года аналогичный аппарат продавали за 98 тысяч рублей. В ноябре девайс стоил около 100 тысяч рублей, а на старте продаж — в сентябре — 165 тысяч рублей. «Во время новогодних праздников за смартфон просили от 117 тысяч рублей. Менее чем за месяц цена упала на 21 процент», — подытожили журналисты.
Модель 17 Pro получила корпус из алюминия и стекла, 6,3-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 герц и аккумулятор емкостью 3998 миллиампер-часов. Смартфон имеет процессор A19 Pro, 12 гигабайт оперативной памяти и тройную камеру с объективами 48 мегапикселей каждый.
В середине января стало известно, что стоимость iPhone 17 снизилась в России до уровня 2025 года. Аппарат стал доступен за 74-75 тысяч рублей.