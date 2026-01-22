OpenAI разрабатывает ИИ-наушники

Компания OpenAI подтвердила намерение выйти на рынок потребительской электроники с собственным устройством, которое планируется представить в 2026 году. По прогнозам, за первый год реализации может быть продано от 40 до 50 миллионов экземпляров. Инсайдеры предполагают, что это будут интеллектуальные наушники, известные под рабочим названием Sweetpea. Об этом сообщает издание pepelac.news.

Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе директор по глобальным вопросам Крис Лехейн раскрыл некоторые подробности проекта. Он подчеркнул, что разработка собственного аппаратного продукта с искусственным интеллектом стала одним из центральных направлений деятельности компании и ключевой задачей на 2026 год. По данным тайваньского издания Economic Daily, релиз может состояться уже в сентябре, а производство, вероятно, будет организовано на мощностях Foxconn во Вьетнаме.

Согласно имеющейся информации, Sweetpea будет использовать облачные вычисления для обработки данных, а часть операций сможет выполнять автономно благодаря чипу Samsung Exynos, изготовленному по 2-нм технологии. Устройство предназначено для постоянного взаимодействия с ИИ и позиционируется как персональный помощник следующего поколения.

Параллельно OpenAI ведёт работу над другим продуктом под кодовым названием Gumdrop. Это компактное устройство без экрана, оснащённое камерами и микрофонами для анализа окружающей обстановки. Оно сможет распознавать рукописные заметки и загружать их непосредственно в ChatGPT, функционируя как автономно, так и с подключением к облачным сервисам. Хотя устройство не является классическим носимых гаджетом, его можно будет носить в кармане или на шее. Ожидается, что запуск состоится в 2026 или 2027 году.