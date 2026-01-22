Страшные «предсказания» о будущем Земли: озвучены сценарии конца света

Солнцу около 4,6 миллиардов лет. Оно светит за счет термоядерного синтеза водорода в ядре. Через 5-6 миллиардов лет Солнце превратится в красного гиганта, раздувшись и поглотив Меркурий, Венеру, а возможно, и Землю. Большинство астрономов считают это неизбежным, передает kp.ru.

Однако на этом история не закончится. После превращения в красного гиганта Солнце станет сверхновой, выбросив вещество и радиацию, которые могут уничтожить жизнь в ближайших звездных системах. Планетарная туманность, образовавшаяся из сброшенных звездных оболочек, будет светиться миллиарды лет.

Исследования показывают, что через миллиард лет светимость Солнца возрастет на 10%, что сделает Землю безжизненной. Астрономы обнаружили планету Kepler-1658b, которая приближается к своей раздувающейся звезде и будет поглощена через несколько миллионов лет.

В будущем, когда Солнце станет красным гигантом и затем сверхновой, оно, возможно, превратится в планетарную туманность. Но если у Земли будут потомки, они смогут увидеть ее останки рядом с белым карликом, которым станет Солнце, утверждают эксперты.

Тем не менее, в ближайшие 100 тысяч лет Солнечная система будет стабильной, и планеты останутся на своих орбитах, подчеркивают специалисты.