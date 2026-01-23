Хакеры украли секретные документы Apple

Китайская компания Luxshare, один из ключевых сборщиков продукции Apple, стала жертвой масштабной кибератаки, в результате которой злоумышленники могли похитить более 1 ТБ конфиденциальных данных, связанных с разработкой и производством устройств Apple. Об этом сообщает издание MacRumors.

Информация о взломе появилась еще в декабре 2025 года, однако название пострадавшей компании и масштаб инцидента долгое время не раскрывались. Теперь сообщается, что ответственность за атаку взяла на себя хакерская группировка RansomHub, разместившая заявление на своем сайте в даркнете. По утверждению злоумышленников, им удалось зашифровать внутренние системы Luxshare и выгрузить большой массив данных, включая материалы, принадлежащие Apple и другим крупным заказчикам.

По данным хакеров, в украденных архивах содержатся инженерные и производственные документы, включая трехмерные CAD-модели, чертежи, схемы печатных плат, проектную документацию и внутренние технические файлы. Утверждается, что часть информации относится к действующим и будущим продуктам Apple, а также охватывает проекты за период с 2019 по 2025 год. В публикациях также упоминалось наличие данных других технологических и промышленных компаний.

Исследователи Cybernews сообщили, что изучили образцы выложенных данных и обнаружили материалы, которые выглядят как подлинная внутренняя документация Luxshare, связанная с проектами Apple. В файлах описываются конфиденциальные процедуры ремонта, логистические цепочки и взаимодействие между компаниями, а также содержатся технические файлы, используемые в производственных процессах. Кроме того, в утечке, предположительно, присутствуют персональные данные сотрудников, участвовавших в проектах, включая имена, должности и рабочие адреса электронной почты.

Эксперты отмечают, что утечка подобной информации может создать риски реверс-инжиниринга, производства подделок и целевых атак на аппаратное и программное обеспечение, а также повысить вероятность фишинговых атак на партнеров Apple.

Ни Apple, ни Luxshare на момент публикации новости официально не подтвердили факт кибератаки и утечки данных.