В Windows 11 сломались встроенные программы

В операционной системе (ОС) Windows 11 перестали работать встроенные приложения у ряда пользователей. На это обратило внимание издание Windows Central.

Из-за неизвестных ошибок в некоторых последних обновлениях ОС перестали открываться встроенные программы. Так, пользователи пожаловались на текстовый редактор «Блокнот», инструмент «Ножницы», а также ряд сторонних приложений. При их запуске владельцы компьютеров столкнулись с ошибкой 0x803f8001.

Так, пользователь под ником Kave оставил на форуме Microsoft сообщение, где рассказал, что не может открыть файл «Блокнота», где он хранит важные для работы данные. Также пользователи пожаловались на аналогичные проблемы в работе Alienware Command Center, Nitrosense, Xbox Ally Armoury Crate и другого программного обеспечения (ПО).

«В большинстве случаев подобное происходит из-за поврежденного кэша магазина, временной проблемы синхронизации учетных записей Microsoft или сбоя регистрации в магазине», — рассказал Windows Central специалист по безопасности Гарольд Милан.

Ранее журналисты издания Windows Latest назвали обновление Windows 11 — из-за большого количества ошибок — катастрофой. Журналисты отметил, что апдейт вышел недавно, но Microsoft уже признала три проблемы ОС.