Samsung признала ответственность за самовозгорание Galaxy S25 Plus

Корпорация Samsung официально признала ответственность за самовозгорание смартфона Galaxy S25 Plus в США. Об этом сообщает портал Android Authority.

© Соцсети

Инцидент случился в ноябре 2025 года: устройство, находившееся в использовании около двух месяцев, загорелось во время ночной зарядки, что привело к пожару в жилом доме. По данным пострадавших, при использовании применялись исключительно оригинальные зарядные аксессуары.

В результате возгорания члены семьи получили отравление токсичными продуктами горения, нескольким из них потребовалась экстренная медицинская помощь. Проведенное Samsung внутреннее расследование установило, что причиной происшествия стал перегрев аккумулятора.

Компания согласилась компенсировать прямой материальный ущерб, включая стоимость смартфона, расходы на медицинскую помощь и восстановление поврежденного имущества. При этом размер предложенной компенсации морального вреда в $500 на каждого пострадавшего не устроил семью.

По словам владельца, предложенная сумма не отражает возможных долгосрочных последствий для здоровья и психологического состояния. Один из пострадавших после инцидента испытывает страх при зарядке мобильных устройств. В связи с этим семья отклонила предложение и намерена продолжить судебное разбирательство.

Отмечается, что данный случай стал уже третьим зафиксированным инцидентом возгорания смартфонов серии Galaxy S25. Массовых случаев, как было с Galaxy Note 7, нет.