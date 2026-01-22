В эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучали три загадочных сообщения

Радиостанция «УВБ-76», более известная как «Радиостанция Судного дня», передала три загадочных сообщения. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала «УВБ-76 логи».

Первое сообщение прозвучало в 11:21 мск: оно содержало слово «венчиковый». Следующее сообщение вышло в 13:21 мск — в нем прозвучало слово «супружеский». Позднее, в 14:19 мск, прозвучало третье сообщение со словом «актиний».

Напомним, что «УВБ-76» вещает на частоте 4625 кГц с 70-х годов. Обычно ее эфир стоит из монотонного жужжания, за что она получила у радиолюбителей прозвище «жужжалка». Периодически в эфире озвучиваются речевые сообщения, истинное предназначение которых остается неизвестным.

В прошлый раз станция выходила в эфир 19 января — тогда она передала слово «ноосфера». До этого, 16 января, прозвучало слово «пожарник», а 15 января — «ботва».