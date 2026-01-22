iQOO 15 Ultra установил рекорд производительности в AnTuTu

Компания iQOO начала подогревать интерес к своему грядущему игровому флагману iQOO 15 Ultra. В последних новостях производитель поделился рекордными результатами устройства в бенчмарке AnTuTu.

В тесте AnTuTu iQOO 15 Ultra набрал 4 518 403 балла. Такой результат указывает на способность смартфона без проблем запускать даже самые требовательные к графике мобильные игры. Более того, на данный момент это наивысший показатель, зафиксированный на данной бенчмарк-платформе.

Распределение баллов выглядит следующим образом: CPU – 1 322 001, GPU – 1 594 848, RAM – 593 522 и UX (пользовательский опыт) – 1 008 031.

iQOO 15 Ultra будет работать на самом мощном процессоре Qualcomm – Snapdragon 8 Elite Gen 5. Чип, выполненный по 3-нм техпроцессу, включает восемь ядер: два ядра Oryon V3 Phoenix L с частотой до 4,6 ГГц и шесть ядер Oryon V3 Phoenix M с частотой до 3,62 ГГц. Этот же процессор используется и в модели iQOO 15.

Согласно тизерам и утечкам, iQOO 15 Ultra получит активную систему охлаждения и отдельные игровые кнопки на боковых гранях корпуса. Несмотря на то что ключевые компоненты, вероятно, будут заимствованы у iQOO 15, версия Ultra, по слухам, оснастят аккумулятором ёмкостью более 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 200 Вт.

Также сообщается, что устройство будет оснащено 6,8-дюймовым дисплеем с частотой обновления 144 Гц, оперативной памятью LPDDR5X, накопителем UFS 4.1 и основной камерой с главным датчиком на 50 Мп. Работать смартфон будет под управлением OriginOS 6 на базе Android 16.

Ожидается, что iQOO 15 Ultra представят в начале февраля текущего года. Тогда же станут известны все характеристики флагмана, а также дизайн, цветовые варианты и цена. Хотя запуск новинки ожидается в Китае, информация о глобальном релизе пока отсутствует.