Таинственные гиганты древнего мира озадачили ученых

Британские учёные раскрыли одну из древнейших палеонтологических загадок: гигантские окаменелости возрастом 400 миллионов лет, известные как прототакситы, не стоит относить ни к деревьями, ни к грибами. Новое исследование предполагает, что эти восьмиметровые гиганты, возвышавшиеся над древними болотами, представляли собой совершенно уникальную, ныне полностью вымершую ветвь жизни, не имеющую аналогов в современном мире.

© mk.ru

Свыше 165 лет массивные окаменелые структуры под названием прототакситы ставили палеонтологов в тупик. Эти восьмиметровые башни, некогда возвышавшиеся над болотами силурийского периода, не поддавались классификации. Сначала их приняли за гниющие хвойные деревья, позже — за гигантские грибы. Однако последнее исследование британских учёных предлагает революционное объяснение: причина неудачи в классификации кроется в том, что прототакситы не принадлежат ни к одной известной нам ветви древа жизни.

Изначально открытые в Канаде геологом Джоном Доусоном эти окаменелости долгое время считались древнейшими хвойными. Лишь в 2001 году появилась гипотеза о том, что это гигантский гриб, которая позже, в 2017 году, получила подтверждение в результате анализа химического состава и структур, напоминающих плодовые тела современных грибов-аскомицетов. Но не все учёные были убеждены. Палеоботаник Александр Хетерингтон из Эдинбургского университета отмечал, что подобные структуры не встречаются у известных науке живых грибов.

Чтобы поставить точку в этом споре, Хетерингтон с коллегами провел тщательное микроскопическое и химическое исследование трёх фрагментов прототаксита. Результаты оказались ошеломляющими. Учёные систематически исключили все возможные варианты. Это не грибы — их анатомическое строение уникально и не соответствует грибному. Это не растения или водоросли — химический состав говорит об обратном. Это не лишайник — анатомия не совпадает. И уж точно не животное — наличие клеточных стенок исключает эту возможность.

«Прототакситы не вписываются ни в одно из современных царств живых организмов», — пришли к выводу исследователи.

По их мнению, эти существа представляли собой отдельную, полностью вымершую группу эукариот — организмов с клеточным ядром. Они были уникальным эволюционным экспериментом, процветавшим сотни миллионов лет назад и не оставившим после себя никаких потомков. Что именно привело к исчезновению этой таинственной формы жизни, остаётся загадкой.