Обновление начало убивать смартфоны популярного бренда

Пользователи смартфонов OnePlus начали жаловаться на то, что их телефоны пришли в негодность после установки ряда старых обновлений. На это обратило внимание издание 9to5Google.

© Lenta.ru

О проблеме впервые рассказали участники форума XDA. Как оказалось, при установке старой версии OxygenOS или ColorOS — особой прошивки для смартфонов OnePlus — может произойти ошибка. Из-за нее телефон не только не завершит процесс установки обновления, но и вообще перестанет работать.

Специалисты 9to5Google объяснили, что OnePlus незаметно ввела так называемую функцию «защиты от отката». Она не позволяет установить на девайс определенные обновления — как правило, вышедшие несколько месяцев или лет назад. При попытке выполнить установку срабатывает защита, которая фактически убивает устройство. Авторы объяснили, что телефон с такой защитой «окирпичивается» — восстановить функциональность и пользоваться им дальше нельзя.

Причины, по которым OnePlus внесла это изменение в последнее обновление ColorOS, неясны. В компании пока никак не прокомментировали произошедшее.

Ранее источники издания Android Headlines рассказали, что китайская корпорация Oppo ликвидирует популярный бренд смартфонов OnePlus. По информации инсайдеров, это произойдет из-за падения спроса на устройства.