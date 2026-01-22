В России нашли ножи, сохранившиеся с эпохи сюнну до Средневековья

Ученые Сибирского федерального университета изучили редкую коллекцию железных ножей из Енисейского музея-заповедника имени Аль-Китманова и обнаружили, что местные кузнечные традиции сохранялись более тысячи лет.

Эта находка проливает свет на культурную устойчивость таежных обществ и необычную долговечность технологий, пришедших из степей Центральной Азии.

Клинки, выдержавшие века

Коллекция включает 17 железных ножей с кольцеобразными навершиями — особенностью, характерной для эпохи сюнну (II век до н.э.–II век н.э.). Такие формы исчезли в большинстве регионов Евразии после распада кочевой конфедерации, но в Енисейской тайге традиция продолжалась до XI–XIV веков.

«Эти ножи демонстрируют, что технологии металлообработки могли жить дольше политических структур, на протяжении нескольких поколений», — отметила Полина Сенторусова, старший научный сотрудник лаборатории археологии Енисея.

Клинки различаются по форме и размеру: есть длинные и узкие, есть короткие и широкие, что указывает на их бытовое использование. Многие сохранили следы огня, окалину и окисление, что позволяет предположить их происхождение из захоронений, нарушенных временем или людьми. Некоторые имеют легкий изгиб или необычное утолщение у ручки, что могло улучшать баланс или удобство при работе.

Архивы важнее раскопок

Самое интересное, что открытие произошло не в тайге, а благодаря музейным архивам. Исследователи оцифровали материалы, пересмотрели старые записи XIX века и восстановили историю коллекции, которой почти никто не занимался.

«Археология — это не всегда полевые экспедиции. Иногда самые ценные данные лежат в музеях и ждут внимательного изучения», — подчеркнула Сенторусова.

Благодаря архивной работе удалось проследить эволюцию форм ножей от эпохи сюнну через Великие переселения народов и до Средневековья. Коллекция стала инструментом для датировки других находок региона и демонстрирует долгосрочную технологическую преемственность.

Кто такие сюнну

Сюнну — кочевая конфедерация Центральной Азии, возникшая в III веке до н.э. на территории северного Китая и юга Сибири. Источники описывают их как сильных противников династии Хань, что способствовало строительству оборонительных сооружений, позже включённых в Великую Китайскую стену. После распада конфедерации часть сюнну мигрировала на запад, возможно, став предшественниками гуннов.

Исследователи отмечают, что ножи показывают не миграцию, а культурное наследие: местные общины адаптировали и сохраняли технологии, которые оставались полезными для повседневной жизни в лесной тайге.

Культурный остров в тайге

Интересно, что аналогичных находок в соседних регионах не обнаружено. Это указывает на ограниченную географическую распространенность традиций. Енисейский регион стал редким примером долговременной преемственности, где древние идеи кочевников сохранялись более тысячи лет.

Ученые выделяют особенности материалов: железо в ножах отличается высоким содержанием углерода, что делало их твердыми, но хрупкими, а кольца на навершиях могли использоваться для подвески или крепления шнуров. Некоторые клинки украшены простыми гравировками или линиями, возможно, обозначавшими владельца или мастерскую.

«Малые общины выбирали, что сохранять и адаптировать, делая технологии частью своей жизни», — заключают исследователи.

Теперь эта коллекция признана одной из крупнейших и информативных в Сибири. Она раскрывает повседневные практики и мастерство ремесленников, живших вдоль Енисея на протяжении многих веков.