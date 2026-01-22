Sony продала китайской TCL большую часть телевизорного бизнеса

Компания Sony объявила о планах вывести бизнес по производству телевизоров в отдельную структуру и передать его в совместное предприятие с китайской корпорацией TCL. Стороны подписали предварительное, не обязывающее соглашение, согласно которому TCL получит контрольный пакет в 51%, тогда как Sony сохранит 49% доли. Об этом сообщает издание The Verge.

В случае завершения сделки телевизионное направление Sony фактически перейдет под операционное управление TCL, что может ознаменовать завершение многолетней истории японской компании как самостоятельного производителя телевизоров. Ожидается, что сотрудничество позволит объединить фирменные технологии обработки изображения и звука Sony с производственными и дисплейными решениями TCL, а также ее более эффективной цепочкой поставок, что потенциально приведет к появлению более доступных моделей под брендом Bravia.

Компании рассчитывают согласовать окончательные юридически обязывающие документы к концу марта, а запуск нового совместного предприятия намечен на апрель 2027 года. Реализация сделки будет зависеть от получения необходимых регуляторных одобрений и выполнения стандартных условий партнерства.

Новая структура сохранит использование брендов Sony и Bravia и возьмет на себя весь цикл глобальных операций, включая разработку, дизайн, производство, продажи и логистику телевизоров и домашнего аудиооборудования. В Sony рассчитывают, что партнерство позволит сосредоточиться на ключевых технологиях и бренде, тогда как TCL усилит свои позиции в премиальном сегменте мирового рынка телевизоров.