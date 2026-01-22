Ученые предупредили о новых вспышках и магнитных бурях

Новые солнечные вспышки и магнитные бури на Земле возможны в ближайшее время.

© ТАСС

Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.

"Солнце вернулось к обычному режиму и находится сейчас в состоянии умеренной активности. В ближайшие дни возможны вспышки и новые умеренные магнитные бури, но столь сильных событий, скорее всего, планета теперь не испытает еще долго", - говорится в сообщении.

21 января завершилась магнитная буря, которая началась вечером 19 января и ночью достигла уровня G4.7 по пятибалльной шкале. Она была вызвана ударом облака плазмы от первой в 2026 году вспышки класса Х, которая произошла 18 января. Общая продолжительность бури составила около 42 часов.