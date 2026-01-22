Роскомнадзор нарастил темпы блокировки VPN-сервисов

В январе 2026 года Роскомнадзор отчитался о росте числа заблокированных VPN-сервисов на 70% за три месяца, до 439 единиц, в то время как в октябре 2025-го ведомство ограничило доступ к 258 сервисам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на регулятора. В декабре прошлого года он стал активнее блокировать дополнительные VPN-протоколы SOCKS5, VLESS и L2TP, напомнила газета.

Параллельно с этим в третьем квартале 2025 года портал Sensor Tower, анализирующий популярность мобильных приложений, зафиксировал активный прирост российских пользователей в топ-5 самых популярных VPN-приложений. Их число выросло с 247 тысяч до 6 млн человек.

По итогам года спрос на VPN в России вырос на 36%, заявил изданию независимый эксперт в сфере ИИ и информационных технологий Алексей Лерон. В точке обмена трафиком Piterix с декабря отмечают увеличение трафика в сторону европейских хостингов, где традиционно размещаются различные сервисы.

Будущие блокировки РКН, по словам руководителя аналитического отдела Servicepipe Антона Чемякина, станут сложнее технически. При этом благодаря автоматизации поиска VPN их число может возрасти, добавляет директор центра противодействия мошенничеству компании «Информзащита» Павел Коваленко. Он добавил, что полная блокировка всех VPN-сервисов невозможна без вреда для «белых» сервисов, используемых государством и бизнесом.

Ранее Forbes сообщил , что Роскомнадзор в текущем году намерен запустить систему фильтрации интернет-трафика на базе машинного обучения. Источник издания, близкий к аппарату вице-премьера Дмитрия Григоренко, предположил, что регулятор будет использовать технологию для поиска запрещенного контента и выявления VPN-сервисов.