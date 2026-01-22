Обнаружена новая молекула в межзвездных льдах вокруг протозвезд

Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) впервые обнаружили в межзвездных льдах вокруг протозвезд молекулу закиси азота, известную как "веселящий газ", сообщили в отделе научных коммуникаций УрФУ.

© NASA

"Ученые обнаружили в межзвездных льдах "веселящий газ" - закись азота (N2O). <…> В твердой фазе межзвездной среды <…> достоверно идентифицировано на сегодня лишь восемь молекул. Таким образом, молекула N2O стала девятой обнаруженной молекулой. Помимо нее, коллектив УрФУ также заявил о предварительном обнаружении еще одной молекулы - изоциановой кислоты (HNCO)", - говорится в сообщении.

Ученые подчеркнули, что выявить молекулы во льдах значительно сложнее, чем в газовой фазе. Их можно зарегистрировать только в инфракрасном диапазоне при условии, что поблизости находится звезда, "подсвечивающая" нужную область. Найденная молекула легче вступает в химические реакции при низких температурах по сравнению с молекулярным азотом - предполагаемым основным носителем азота в ледяных мантиях. Ученые полагают, что N2O может участвовать в формировании более сложных азотсодержащих соединений, включая аминокислоты, необходимые для строительства белков, основы для живых организмов.

"Обнаружение закиси азота в более чем десятке протозвезд означает, что эта молекула широко распространена в межзвездных льдах, а наша работа - первое уверенное обнаружение ледяного N2O", - приводятся в сообщении слова лаборанта-исследователя научной лаборатории астрохимических исследований УрФУ Варвары Картеевой.

Закись азота обнаружили в 16 протозвездах, 8 из которых расположены в области звездообразования Орион А. Исследование описали в журнале Astronomy and Astrophysics, работу поддержал Российский научный фонд (проект №23-12-00315). Ученые предполагают, что высокая интенсивность ультрафиолетового излучения в этом районе может играть ключевую роль в образовании закиси азота в межзвездных льдах. Тем не менее, точные механизмы ее формирования пока остаются предметом дальнейших исследований, подчеркивают астрохимики УрФУ.

Межзвездный лед - это ледяная оболочка на частицах космической пыли в холодных облаках; важный резервуар летучих веществ во Вселенной и "химическая колыбель" для сложных молекул. Под действием космических лучей и ультрафиолетового излучения в них идут радиационно-индуцированные реакции (не требующие высоких температур), а также другие реакции, которые могут приводить к синтезу сложной органики. Это означает, что кирпичики для жизни (пребиотическая химия) начинают формироваться еще в космосе, до образования планет, и затем могут попадать на поверхности планет с кометами и астероидами.