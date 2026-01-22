Samsung Galaxy S26 Ultra будет доступен в шести цветах

Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra позиционируется как топовая модель линейки Galaxy S в 2026 году. Ещё до официального анонса устройство вызывает заметный интерес в сети.

© mobidevices.com

Инсайдер Эван Бласс поделился новой информацией о грядущей новинке, сообщив, что смартфон поступит в продажу в шести цветовых вариантах.

Как сообщается, Samsung Galaxy S26 Ultra будет представлен в чёрном, белом, Silver Shadow (серебристом), Sky Blue (небесно-голубом), Cobalt Violet (бордово-фиолетовом) и Pink Gold (розовое золото) цветах. Пока остаётся неясным, будут ли все расцветки доступны во всех розничных сетях или часть из них окажется эксклюзивом для официального сайта Samsung.

Компания Samsung на данный момент не раскрыла официальных подробностей о Galaxy S26 Ultra. Ожидается, что серия Galaxy S26 будет представлена 25 февраля текущего года, а старт продаж запланирован на март 2026 года.