Microsoft прокачала «Блокнот» и Paint в Windows 11

На этой неделе Microsoft оставила инсайдеров Windows 11 без свежих превью-сборок системы, но совсем без обновлений не обошлось.

Компания выпустила новые версии Блокнота и Paint — двух, пожалуй, самых узнаваемых «родных» приложений Windows.

Что нового в «Блокноте»

Обновлённый Блокнот получил версию 11.2512.10.0 и стал чуть ближе к полноценному редактору.

В нём появились новые инструменты форматирования Markdown — зачёркивание текста и вложенные списки. Небольшое, но приятное улучшение для тех, кто часто работает с заметками и черновиками.

Ещё одно новшество — приветственный экран, который знакомит пользователей с последними возможностями приложения. Вызвать его можно в любой момент, нажав на иконку с мегафоном в правом верхнем углу панели инструментов.

Кроме того, Microsoft ускорила работу с ИИ. Если вы используете функции генерации, переписывания или краткого пересказа текста — как на локальном ИИ, так и в облаке, — результат теперь появляется быстрее и «подгружается» постепенно, без ожидания полного ответа.

Что изменилось в Paint

Paint тоже не остался без внимания. Версия 11.2512.191.0 принесла главную новинку — функцию Coloring Book. Это ИИ-инструмент, который умеет создавать раскраски по текстовому описанию. Достаточно написать, что вы хотите увидеть, и Paint предложит несколько вариантов на выбор. Понравившийся можно добавить на холст, скопировать или сохранить.

Правда, есть нюансы. Coloring Book доступен только на Copilot+ PC, а для работы с функцией потребуется вход в учётную запись Microsoft.

Помимо ИИ, в Paint появился ползунок точности заливки. Он позволяет управлять тем, насколько строго инструмент «Заливка» заполняет область цветом — от аккуратных заливок до более свободных и творческих эффектов.

Новые версии Блокнота и Paint уже распространяются среди участников программы Windows Insider в каналах Canary и Dev на Windows 11. Подробнее о всех изменениях Microsoft рассказала в официальном блоге.