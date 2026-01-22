Panasonic выпустит способный создавать 3D-модели зданий гаджет

Японская корпорация Panasonic разработала переносное устройство, которое позволит пользователям за час ходьбы с ним создать 3D-модель здания. Об этом сообщил портал Nikkei Asia.

По его информации, лазерный 3D-сканер под названием @mapper начнут выпускать в феврале. Устройство, состоящее из локатора и экрана для вывода данных, будет стоить около 2 млн иен (около $12,6 тыс.).

Радиус действия устройства составит 60 м. Оно будет способно создать трехмерную модель помещения, например, площадью 5 тыс. кв. м за час ходьбы, тогда как старое оборудование требует измерений каждые 10-20 м, и работа с ним может занять полдня.

Корпорация ожидает, что гаджет будет популярен среди владельцев заводов. Старые производственные помещения часто нанесены только на бумажные чертежи, и новые технологии позволяют обновить данные и использовать свободное пространство максимально эффективно. Кроме того, новые трехмерные карты позволят внедрить в работу фабрик роботов, перевозящих грузы. Помимо заводов, устройство от Panasonic позволит создать новые цифровые 3D-карты памятников, что упростит их реставрацию, отмечает портал.