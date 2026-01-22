В России открыли предзаказ на планшет с «бумажным» экраном

В России открыли предзаказ на планшет HUAWEI MatePad 11,5 S, ориентированный на обучение, работу и творчество. Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе МТС.

© Huawei

HUAWEI MatePad 11,5 S оснащен 11,5-дюймовым дисплеем с разрешением 2,8K, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью до 500 нит. Версия PaperMatte использует технологию нанотравления, снижающую отражения и создающую эффект письма на бумаге, что снижает нагрузку на зрение. Планшет выполнен в цельнометаллическом корпусе толщиной 6,1 мм и весит 515 г.

Устройство поддерживает работу с аксессуарами, включая стилус с технологией NearLink и умную магнитную клавиатуру с тремя режимами использования. Клавиши с ходом 1,5 мм обеспечивают комфортный набор текста, приближенный к ноутбучному.

Среди прочего отмечается наличие ИИ-функций в «Блокноте», включая распознавание рукописных заметок, работу с уравнениями, синхронизацию текста и аудио, а также совместное использование буфера обмена между устройствами. Планшет поддерживает полноценную версию WPS Office, а также приложения для рисования и видеомонтажа.

Стоимость HUAWEI MatePad 11,5 S составила 40,9 тыс. руб., тогда как версия с экраном PaperMatte обойдется уже в 45,9 тыс. руб.

В МТС также отметили, что по итогам 2025 года планшеты HUAWEI заняли 41% продаж в штуках в розничной сети компании.