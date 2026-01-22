Стало известно об НЛО на военно-морской авиабазе в США

Неопознанный летающий объект (НЛО) десятилетиями хранится на малоизвестной военно-морской авиабазе в США. Об этом сообщила газета Daily Mail.

По данным источника, на военно-морской авиабазе Патаксент-Ривер в штате Мэриленд, известной как Пакс-Ривер, якобы втайне хранится «экзотическое транспортное средство неизвестного происхождения», которое, возможно, находится там с 1950-х годов.

По словам инсайдеров, связанных с Командованием военно-морских авиационных систем США (NAVAIR), отдельные военные программы на базе на протяжении многих лет изучают и применяют технологии, якобы обнаруженные на «летательных аппаратах нечеловеческого происхождения».

Анонимные собеседники уточнили, что за объектами в Пакс-Ривер ведется наблюдение с использованием двух типов летательных аппаратов: китайских беспилотников и неопознанных летающих объектов. По информации издания, в последнее время разведывательная активность вокруг базы возросла.

Газета не смогла независимо подтвердить эти заявления, однако напомнила, что специалист по НЛО Луис Элизондо в письменных показаниях Конгрессу утверждал, что в Пакс-Ривер был возведен специальный ангар для передачи технологий внеземного происхождения.

Ранее режиссер документального фильма «Эпоха раскрытия информации» Дэн Фара заявил, что американскому лидеру Дональду Трампу якобы сообщили о существовании пришельцев, и сейчас он и его администрация изучают имеющиеся факты, прежде чем составить план действий.

До этого член комитета по надзору Палаты представителей США Тим Берчетт заявил, что слышал от военных отчеты о наблюдении в океане крупного и чрезвычайно быстрого неопознанного летающего объекта. По его словам, НЛО имело размеры, сопоставимые с футбольным полем.