Раскрыты траты россиян в январе на электронику

Большинство россиян в январе планируют потратить на покупку электроники до 40 тыс. руб., следует из совместного опроса «Авито Рекламы» с сервисом «Авито Товары», результаты которого имеются в распоряжении «Газеты.Ru».

Интерес к электронике в начале года остается высоким: за последние две недели 73% респондентов искали информацию о соответствующих товарах в интернете. При этом ключевым источником сведений о новых устройствах для большинства пользователей остается онлайн-реклама.

Наибольший спрос в январе пришелся на смартфоны — их искали 32% опрошенных. Почти столько же интересовались бытовой техникой для дома (30%). Наушники и другие аудиоустройства рассматривали 21% участников опроса, ноутбуки — 16%, телевизоры и медиаприставки — 15%. Товары для умного дома заинтересовали 13% респондентов, умные часы и фитнес-браслеты — 12%, планшеты — 11%, игровые устройства и аксессуары — 9%.

Интерес к различным категориям электроники заметно различается в зависимости от пола. Мужчины чаще искали смартфоны (37%), ноутбуки (19%), телевизоры и медиаприставки (18%), а также игровые устройства и аксессуары (14%). Женщины преимущественно интересовались бытовой техникой для дома (34%), смартфонами (28%) и носимыми устройствами (13%).

Основной мотив покупки электроники в январе — обновление техники. Более половины респондентов (51%) заявили, что ищут замену текущим устройствам, 28% столкнулись с поломкой старой техники, 21% планировали покупку в подарок. На спрос также повлияли сезонные факторы: скидки после праздников (16%), интерес к трендовым новинкам (15%) и необходимость докупить аксессуары к новогодним подаркам (9%).

При выборе электроники пользователи в первую очередь ориентируются на цену — этот фактор назвали 66% опрошенных. Технические характеристики важны для 58%, отзывы покупателей — для 38%. Значимыми также остаются скидки и акции (34%), наличие гарантии (31%) и состояние устройства — новое или бывшее в употреблении (30%).

В условиях роста цен россияне все чаще рассматривают покупку техники на вторичном рынке. По данным компании, оборот смартфонов в 2025 году вырос на 10% год к году. При этом средняя цена нового смартфона Apple составила около 70 тыс. руб., тогда как аналогичные модели на рынке ресейла обходятся примерно в 35 тыс. руб., что позволяет сэкономить до 50% от стоимости нового устройства. По оценке аналитиков платформы, тренд на разумное потребление и ресейл техники сохранится и в 2026 году.

С точки зрения бюджета большинство покупателей ориентируются на средний ценовой сегмент. Сумму от 20 тыс. до 40 тыс. руб. готовы потратить 22% респондентов, от 10 тыс. до 20 тыс. руб. — 21%. Средний планируемый бюджет на покупку электроники в январе составляет 25,7 тыс. руб.