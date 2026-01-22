В РФ разрешат использовать MAX для кадрового документооборота

Мессенджер MAX могут разрешить использовать для кадрового документооборота между работодателями и сотрудниками. Соответствующий законопроект прорабатывает Минтруд России.

В ведомстве сообщили РИА Новости, что речь идёт именно о возможности такого взаимодействия. Обязательным оно не будет.

«Национальный мессенджер, в случае принятия поправок, можно будет использовать как дополнительный способ взаимодействия работников...» — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что жители 60 субъектов России смогут записываться к врачу через мессенджер MAX.