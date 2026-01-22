Раскрыто влияние радиаторов на качество сна

Сон рядом с радиатором центрального отопления может вызывать утреннюю усталость и снижать работоспособность, об этом сообщила врач-терапевт Светлана Бурнацкая. Об этом пишет "Газета.Ru".

По словам врача, основная проблема заключается в локальном перегревании тела. Она отметила, что во время сна температура тела естественным образом снижается, что способствует глубокому сну, но близость к источнику тепла нарушает этот процесс. В результате организм расходует больше энергии на терморегуляцию, что приводит к поверхностному сну и утренней усталости.

Бурнацкая также добавила, что радиаторы высушивают воздух, что может снизить защитные функции слизистых оболочек дыхательных путей и повысить риск респираторных инфекций. Это особенно актуально в зимний период для людей с аллергией или бронхиальной астмой. Врач предупредила о возможных кожных проявлениях, таких как шелушение и зуд.

Она посоветовала поддерживать расстояние не менее 1–1,5 метров между кроватью и батареей, чтобы избежать перегрева и минимизировать пересушивание воздуха. Если такое расстояние невозможно, рекомендуется использовать экран для рассеивания тепла или увлажнитель воздуха.

Кроме того, регулярное проветривание помещения зимой помогает улучшить качество воздуха и компенсировать сухость. Бурнацкая подчеркнула важность кратковременных проветриваний, которые предпочтительнее длительных сквозняков, чтобы избежать переохлаждения.

