Ученых удивила причина, по которой обезьяны принимают ванны

Японские макаки, которых часто называют «снежными обезьянами», известны своей привычкой греться в горячих источниках зимой. Однако, как показало новое исследование ученых из Киотского университет, это поведение влияет не только на терморегуляцию, но и на взаимодействие животных с паразитами и микробами. Работа опубликована в журнале Primates.

Исследование проводилось в Парке снежных обезьян Джигокудани, где макаки регулярно используют природные онсэны (горячие источники в Японии). В течение двух зим исследователи наблюдали за группой самок, сравнивая тех, кто часто купался в горячих источниках, и тех, кто этого не делал. Ученые сочетали поведенческие наблюдения с анализом паразитов и секвенированием кишечного микробиома, рассматривая макак как единую систему хозяина и связанных с ним микроорганизмов.

Результаты доказали, что купание в горячей воде тонко, но заметно изменяет эту систему. У макак, регулярно посещающих источники, иначе распределялись вши, что может указывать на нарушение их активности или откладки яиц под действием высокой температуры. Кроме того, у некупающихся животных некоторые группы кишечных бактерий встречались чаще, хотя общее разнообразие микробиома у обеих групп оставалось сопоставимым.

При этом исследователи не обнаружили увеличения зараженности кишечными паразитами у макак, пользующихся общими горячими источниками. Это важно, поскольку ранее предполагалось, что совместное купание может повышать риск передачи инфекций.

По словам первого автора работы Абдуллы Ланггенга, поведение животных часто рассматривают лишь как реакцию на условия среды, однако в данном случае оно активно формирует внутреннюю биологическую среду организма. Купание влияет на одни связи между хозяином, паразитами и микробами, но почти не затрагивает другие.

Авторы отметили, что это одно из первых исследований, связывающих естественное поведение диких приматов одновременно с изменениями эктопаразитов и кишечного микробиома. Полученные данные помогают лучше понять эволюцию поведенческих стратегий, связанных со здоровьем, и показывают, что даже коллективные водные процедуры не обязательно ведут к росту инфекционных рисков — по крайней мере в природных условиях.