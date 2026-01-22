В России начнут раздавать бесплатные смартфоны с бесплатной связью

Бюро цифровых проектов (БЦП) объявило о запуске инициативы, в рамках которой россияне смогут получать смартфоны без первоначальных затрат и ежемесячных платежей. Стоимость устройства и услуг связи планируется компенсировать за счет показа рекламных и рекомендованных материалов в интерфейсе операционной системы. Об этом сообщает издание 3DNews со ссылкой на пресс-службу БЦП.

В БЦП сообщили, что проект учитывает рост цен на мобильные устройства, изменения в цифровых привычках пользователей и предстоящее введение обязательной регистрации гаджетов по IMEI с 2027 года. Для участия потребуется пройти стандартную идентификацию по паспорту и согласиться на обработку персональных данных.

В интерфейсе смартфона будут отображаться баннеры и опциональные видеоролики, при этом базовые функции – звонки, сообщения и работа с приложениями – останутся доступными без ограничений. Полный отказ от рекомендаций, согласно условиям соглашения, повлечет возврат устройства. Организаторы подчеркивают, что проект не связан с государственными реестрами или административными процедурами.

Известно, что смартфон будет работать под управлением Android 16 с поддержкой сервисов Google, а установка приложений возможна только с согласия пользователя.

Первые 1,5 тысячи устройств планируется передать участникам закрытого тестирования весной текущего года.