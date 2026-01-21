Плазменные "дожди" раскрыли тайну солнечной агрессии

Космический аппарат Solar Orbiter впервые позволил в деталях рассмотреть механизм, запускающий солнечные вспышки. Новые наблюдения показали, что на Солнце регулярно происходят каскадные магнитные "лавины" - процессы, при которых небольшие возмущения стремительно перерастают в мощные выбросы энергии.

Вспышки развиваются по принципу цепной реакции. Слабые нарушения магнитного поля постепенно усиливаются, скорость и температура плазмы быстро растут, а затем процесс выходит из-под контроля. В результате формируется магнитная лавина, по поведению удивительно похожая на снежную - когда небольшой сдвиг запускает разрушительный поток.

Разница лишь в том, что на Солнце вместо снега каскадно "падают" плотные сгустки раскалённой плазмы. Эти потоки удалось зафиксировать на снимках, сделанных во время сближения Solar Orbiter с Солнцем 30 сентября 2024 года. Камеры показали, как лентообразные структуры стремительно движутся вниз через солнечную атмосферу ещё до начала основной вспышки.

Такие вспышки представляют серьёзную опасность для Земли. Они могут вызывать геомагнитные бури, нарушать работу спутников, навигационных систем и энергетической инфраструктуры. До сих пор считалось, что вспышки возникают из-за резкого высвобождения энергии в перепутанных магнитных полях, когда силовые линии разрываются и снова соединяются, мгновенно разогревая плазму.

По словам Прадипа Читты из Института исследований Солнечной системы имени Макса Планка, новые данные впервые показывают, что этот процесс начинается задолго до самой вспышки. Даже после её завершения "дождь" из плазменных сгустков продолжается, указывая на постепенное, а не мгновенное высвобождение энергии. Ранее столь детально подобные явления в солнечной короне никогда не наблюдались.