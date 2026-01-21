В Англии официально объявили кладом редкий римский артефакт

В Англии редкий римский артефакт, найденный археологом-любителем, официально признан кладом. Такое решение принято в соответствии с британским Законом о кладах, что подтверждает историческую ценность находки и даёт владельцу право выставить её на продажу, приоритетное право выкупа при этом получают музеи.

© Российская Газета

Речь идёт о небольшой фигурке из медного сплава, обнаруженной в 2024 году на поле недалеко от города Харлоу в графстве Эссекс. Находку сделал любитель с металлодетектором - подобная практика в Великобритании разрешена законом, однако любой найденный предмет получает официальный статус только после экспертной оценки.

Несмотря на двухтысячелетний возраст, фигурка сохранилась очень хорошо. Специалисты датируют её периодом между 43 и 200 годами нашей эры, когда Британия находилась под властью Рима. Для территории Англии это уникальная находка - аналогов подобного сюжета ранее здесь не фиксировали.

Композиция имеет ярко выраженный символический характер. На основании изображена отрубленная голова варвара, над которой возвышается хищник, опирающийся на неё передними лапами. По мнению экспертов, это пантера или леопард - животное, ассоциировавшееся у римлян с военной мощью и господством империи над "варварским" миром.

Исследование показало, что фигурка служила элементом конской упряжи и, вероятно, крепилась к ремню сбруи. Её размеры составляют около 11 сантиметров в длину, 10 - в высоту и примерно 4 - в ширину. Такие декоративные элементы не только украшали упряжь, но и демонстрировали статус владельца и идеологию Римской империи.