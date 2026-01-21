В изолированной галактике отмечена аномальная "вспышка" рождения звезд

Испанские астрономы зафиксировали в удалённой карликовой галактике NGC 6789 процесс звездообразования, который не вписывается в стандартные космологические модели. Наблюдения проводились на двухметровом телескопе TTT3, и полученные данные удивили даже опытных исследователей.

Галактика находится в 12 миллионах световых лет от Земли и полностью изолирована - вокруг неё мало соседей, нет следов недавних столкновений или притока газа извне. В таких условиях звездообразование должно идти крайне медленно: собственных запасов газа, по расчётам, у NGC 6789 хватает лишь на формирование звёзд суммарной массой около 200 тысяч солнечных масс.

Но новые наблюдения показывают обратное. За последние 600 миллионов лет в NGC 6789 возникли звёзды общей массой около 100 миллионов солнечных масс - больше чем в 400 раз превышая теоретический предел. И при этом астрономы не нашли внешнего источника газа, который мог бы объяснить такой всплеск активности.

Единственное возможное объяснение, которое сегодня рассматривается, - что внутренние запасы газа в галактике были недооценены на порядки. Если это подтвердится, данные NGC 6789 могут заставить пересмотреть представления о том, как эволюционируют небольшие изолированные галактики.