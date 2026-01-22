Инсайдер показал макет складного смартфона Apple

Китайский инсайдер Digital Chat Station опубликовал на своей странице в соцсети Weibo фотографии макета складного смартфона iPhone Fold, выполненного по утекшим конструкторским чертежам.

© Соцсети

Согласно представленным материалам, внешний экран смартфона получит диагональ 5,5 дюйма, а внутренний — 7,8 дюйма. Ключевой инженерной особенностью модели называют отсутствие заметной складки на гибком дисплее.

Предполагается, что Apple применит многослойное решение, включающее металлическую пластину для распределения давления, жидкий металл в узле шарнира и специальную сенсорную панель, что должно обеспечить ровную поверхность экрана.

Толщина корпуса в сложенном состоянии составит 9 мм, а в разложенном — около 4,5 мм, что выводит устройство в число самых тонких в сегменте. За производительность iPhone Fold, по слухам, будет отвечать фирменный чип Apple A20 Pro, который также будет установлен в iPhone 18 Pro. Также ожидается использование фирменного модема второго поколения C2 и аккумулятора повышенной емкости.

По слухам, презентация iPhone Fold и других новинок Apple состоится в сентябре 2026 года.