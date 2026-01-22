«Интимное окно»: найден старейший наскальный рисунок в мире

Изображение руки, обнаруженное в индонезийской пещере, возможно, является старейшим из известных наскальных рисунков в мире. Археологи утверждают, что силуэт, нарисованный охрой в известняковой пещере на острове Муна, был создан почти 70 тысяч лет назад.

© mk.ru

Выцветший контур руки на стене пещеры в Индонезии, возможно, является старейшим из известных наскальных рисунков в мире, по мнению археологов, которые утверждают, что он был создан по меньшей мере 67 800 лет назад, пишет The Guardian.

Древний силуэт руки был обнаружен в известняковой пещере, популярной среди туристов, на острове Муна, в юго-восточной части Сулавеси, где он оставался незамеченным среди более поздних изображений животных и других фигур.

Помимо определения минимального возраста наскальных рисунков, эта работа позволяет глубже понять, как и когда Австралия впервые стала заселенной, поскольку рисунок, скорее всего, был создан предками коренных австралийцев, отмечает The Guardian.

“Существует множество наскальных рисунков, но их действительно трудно датировать, - комментирует профессор Максим Обер, археолог из Университета Гриффита в Квинсленде. – Когда вы можете датировать их, это открывает совершенно другой мир. Это интимное окно в прошлое и в умы этих людей”.

Полевые исследования, проведенные под руководством Обера и профессора Адама Брумма, также из Гриффита, выявили богатую историю наскальных рисунков на Сулавеси, в основном на юго-западном полуострове острова. В одной из пещер сюжетная сцена, изображающая три человекоподобные фигуры и дикую свинью, была датирована по меньшей мере 51 200 годами назад.

Последний ручной трафарет был обнаружен в пещере Лян Метандуно на юго-востоке полуострова Сулавеси. Хотя рисунок на стене выцвел и частично был скрыт более поздним рисунком, после того, как команда датировала крошечные отложения кальцита, образовавшиеся сверху, ему был присвоен минимальный возраст. Люди рисовали в пещере на протяжении тысячелетий, а свежие изображения украшали стены по меньшей мере 35 000 лет.

Неясно, как люди впервые мигрировали из Сунды, суши Юго-Восточной Азии, которая когда-то соединяла Борнео, Суматру и Яву, в Сахул, который соединял Австралию, Новую Гвинею и Тасманию. Но наскальные рисунки свидетельствуют о том, что некоторые люди путешествовали северным маршрутом, который пересекал Сулавеси, продолжает The Guardian.

Поскольку в то время уровень моря был намного ниже, между некоторыми соседними островами были проложены сухопутные пути, но людям все равно пришлось бы перемещаться с острова на остров, чтобы распространиться по всему региону.

Исследователи спорят о том, когда люди достигли Сахула, но Адам Брумм считает, что наскальные рисунки свидетельствуют о том, что северная Австралия была заселена по меньшей мере 65 000 лет назад.

Отпечатки рук были сделаны путем распыления охры, смешанной с водой, с помощью ладони, прижатой к стене пещеры. Как и у некоторых других рисунков на Сулавеси, у этого отпечатка узкие заостренные пальцы, что, по мнению исследователей, было намеренной модификацией.

Профессор Брумм подчеркивает: “Напоминают ли они когти животного или, что более причудливо, какого-то несуществующего человека-животного, мы не знаем, но за ними стоит какой-то символический смысл”.

Авторы исследования утверждают, что изменения в отпечатке руки делают наскальную живопись “сложной”, и поэтому, вероятно, это работа Homo sapiens, но нельзя исключать и других давно исчезнувших видов человека. Археологи, работающие в испанских пещерах, датировали нанесение изображений на стенах охрой, включая отпечатки рук, по меньшей мере 64 000 лет назад, что делает их работой неандертальцев. Родственные, но малоизвестные денисовцы населяли обширную территорию Азии и доходили до Индонезии.

Профессор Пол Петтитт из Даремского университета, который работал над изображениями в испанской пещере, сказал, что неясно, были ли отпечатки с заостренными пальцами на Сулавеси сделаны специально или просто потому, что создатель двигал пальцами.