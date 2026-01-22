OnePlus отреагировал на слухи о закрытии бренда

OnePlus официально опровергла слухи о том, что компания якобы сворачивает свою деятельность или «разбирается на части». Поводом для обсуждений стал вчерашний материал Android Headlines.

© OnePlus

Там утверждалось, мол, бренд теряет позиции, сокращает команды и постепенно поглощается своей материнской компанией Oppo. Эти сообщения быстро разошлись в СМИ.

В ответ на это гендиректор OnePlus India Робин Лю выступил с заявлением. Он назвал публикацию «ложной» и «непроверенной» и подчеркнул, что бизнес OnePlus в Индии работает в обычном режиме. Лю призвал ориентироваться только на официальные источники и не распространять слухи.

Представители Oppo ситуацию публично не комментировали.