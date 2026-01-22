Cколько миллионов смартфонов россияне подарили друг другу за Новый год

В первые две недели января россияне получили в подарок более 1,5 миллиона новых смартфонов на системе Android. Такие данные привёл магазин приложений RuStore.

Чаще всего «под ёлкой» оказывались телефоны Samsung (18% всех подарков). За ними следуют бренды Redmi (11%) и Poco (9%). Средняя цена подаренного смартфона составила около 19 тысяч рублей. В качестве презентов выбирали как недорогие модели за 6 000 рублей, так и премиальные флагманы за 120 000 рублей.

Первое, что делают владельцы новых устройств — устанавливают приложения для повседневной жизни. Сразу после включения лидером по загрузкам стал «Сбербанк Онлайн». Вслед за банковскими сервисами люди ставят мессенджеры и соцсети, приложения для покупок и для автомобилистов.