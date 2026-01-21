ChatGPT начнет автоматически ограничивать детей

OpenAI сообщила о запуске инструмента прогнозирования возраста пользователей ChatGPT. Если система сочтет аккаунт принадлежащим несовершеннолетнему, для него автоматически будут включены дополнительные ограничения на обсуждение чувствительных тем, говорится в блоге компании.

Модель анализирует поведенческие сигналы для оценки примерного возраста пользователя. Среди них — длительность существования аккаунта, характер активности и время суток, когда пользователь чаще всего взаимодействует с сервисом.

При прогнозе возраста младше 18 лет ChatGPT будет ограничивать диалоги, связанные с насилием и жестокостью, рискованным поведением, сексуализированными и агрессивными ролевыми сценариями, самоповреждением, экстремальными стандартами внешности и нездоровыми диетами.

Пользователи, которых система ошибочно отнесет к несовершеннолетним, смогут подтвердить возраст через сервис проверки личности Persona, загрузив селфи для верификации.