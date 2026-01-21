Ученый объяснил непредсказуемость вспышек на Солнце

Супервспышки на Солнце — это события класса «черный лебедь», которые невозможно прогнозировать. Об этом в эфире «МК-тв» рассказал руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ и Института солнечно-земной физики РАН Сергей Богачев.

По словам ученого, у крупных эпизодов солнечной активности нет ни моделей, ни предвестников.

- В современной науке есть понятие «чёрный лебедь». Это событие, которое не прогнозируется. У него нет ни моделей, ни прогноза, ни предвестников, - ничего. Когда оно уже случилось, задним числом мы понимаем, что был предвестник, можно было предугадать. Но по факту это неожиданно. Так и с крупными вспышками, супервспышками на Солнце, - рассказал Сергей Богачев.

Ранее специалисты ИКИ РАН рассказали, что 19 января была зафиксирована аномальная солнечная активность, которая спровоцировала на орбите Земли сильнейший за последние 25 лет радиационный шторм уровня S4. По словам ученых, это явление может быть опасно для космонавтов во время выхода в открытый космос. Кроме того, не исключены перебои в работе спутников, солнечных панелей и радиосвязи. Для здоровья людей угрозы нет.

Несмотря на то, что вспышки на Солнце и вызванные ими магнитные бури фиксируются регулярно, а прошедший год по количеству геомагнитных возмущений был рекордным, специалисты утверждают, что ни одной супервспышки им наблюдать пока не приходилось. При этом подобное явление спрогнозировать невозможно.