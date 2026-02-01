Сколько частей тела можно потерять и не умереть?

В знаменитой британской комедии «Монти Пайтон и Священный Грааль» Король Артур бьется в дуэли с таинственным Черным рыцарем, который преграждает ему путь. Артур ловко справляется с оппонентом, отрезая ему конечности, однако рыцарь упорно отказывается признать поражение. Мол, это не раны, а так, царапины. Но если отставить шутки в сторону, то сколько частей тела человек может потерять, не погибнув? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

© Unsplash

Из примерно 80 органов в человеческом теле лишь пять считаются жизненно важными. Прежде всего, мозг, регулирующий функции организма; легкие и сердце, которые принимают и распределяют кислород по телу; печень, выполняющая важную роль в пищеварении и очистке крови от токсинов; и почки, фильтрующие отходы и лишнюю жидкость. Другие важные органы, которые традиционно не числятся среди жизненно важных — кишечник и кожный покров.

По факту, ученые до сих пор не уверены, выполняют ли хоть какую-то функцию некоторые части тела, вроде копчика или зубов мудрости. Другие части, такие как глаза и язык, очень сильно влияют на качество жизни человека, но не являются строго необходимыми для выживания.

Конечности могут быть полезны в быту, но люди вполне могут выжить без рук и ног, если их необходимо ампутировать. Как правило, врачи сильнее стараются сохранить руки, нежели ноги, поскольку с протезом ноги жить будет легче, особенно если она ампутирована ниже колена. А вот работающие руки гораздо важнее для повседневной жизни.

Другими словами, Черный рыцарь из легендарной комедии «Монти Пайтон и Священный Грааль» мог бы выжить, если бы его быстро доставили в современный госпиталь. Проблемой было бы кровотечение — и в реальности, и в фильме. При лечении пациентов в травмпунктах и скорой помощи, остановка потери крови всегда в приоритете. Пороговые значения могут разниться, но потеря примерно 3-5 литров крови может стать смертельной для взрослого человека.

Человек также может выжить, потеряв порции ключевых жизненно важных органов. Например, жить без большей части печени и значительного фрагмента мозга вполне реальна, до тех пор, пока ствол головного мозга не тронут — он регулирует рефлекторные функции, такие как дыхание. Организму нужна лишь одна почка, и вторую доноры нередко жертвуют, к примеру, родственникам. Хотя от травмы, способной повредить эти органы одновременно, было бы сложно оправиться, гипотетически шансы есть.

К тому же, важные органы можно заменить. Либо с помощью трансплантатов от доноров, либо с помощью различных технологий жизнеобеспечения, таких как диализ почек или машины ЭКМО, выполняющей функции сердца и легких. Лишь два органа нельзя компенсировать технологическим методом — печень и мозг.

При этом стоит помнить, что, несмотря на развитие медицины, не все подобные машины можно использовать в долгосрочной перспективе. Вентиляторы легких и диализ почек — да, а вот другие альтернативы, такие как ЭКМО, применяются как краткосрочные меры перед экстренной пересадкой.