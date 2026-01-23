Caviar показал первого в мире дизайнерского робота класса «люкс»

Бренд Caviar, известный своими кастомными смартфонами, создал первого в мире дизайнерского робота класса «люкс». За основу взят робот Unitree G1.

© Caviar

Теперь робот носит имя Aladdin. Выглядит он соответствующе: корпус украшен золотыми узорами и драгоценными камнями, напоминающими аристократические одеяния.

Как и всегда с работами Caviar, это не продукт для массового рынка. Компания создаёт Aladdin исключительно по индивидуальным заказам. Стоимость такого проекта оценивается в 100 000 долларов.

© Caviar

© Caviar

Сам Unitree G1 — компактный, двуногий человекоподобный робот от китайской Unitree. Он сочетает в себе высокую маневренность (бег, возможность выполнять сальто) с функциональными руками-манипуляторами. Его можно использовать в науке, демонстрациях и даже на производствах.