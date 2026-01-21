Россиянам рассказали, для чего умные колонки ведут круглосуточную прослушку

Если в квартире постоянно включены умные колонки, то они собирают всю получаемую звуковую информацию, которая впоследствии используется для формирования индивидуальных рекламных предложений. Относиться к ним нужно как к устройствам, которые постоянно прослушивают окружающее пространство, предупредил в беседе с RT главный редактор IT-издания Runet Владимир Зыков.

Он отметил удобство колонок – так, их, в частности, можно использовать для управления светом, музыкой, таймером быстрого получения ответа на тот или иной вопрос и просто беседы. Однако речь идет об устройстве, которое постоянно слушает все происходящее, предупредил эксперт.

«Колонка непрерывно анализирует звук, чтобы распознать фразу активации, — подчеркнул он. — Прослушивание эфира несет в себе риски. И если первый из них — техническая необходимость распознавания команды активации, которая обычно не вызывает споров, то второй производители голосовых помощников предпочитают не афишировать».

Зыков уточнил, что речь идет об использовании собранных данных и выделения ключевых фраз и слов, которые затем позволяют создавать рекламный профиль человека. Так формируются предложения под конкретного владельца колонки.

При этом постоянный анализ звуков может применяться и для глубокой аналитики – в пример специалист патент одной из компаний, при регистрации которого она описала возможность определения профессии человека по звукам.

По мнению эксперта, это еще не все возможности сбора звуковых данных – о других остается лишь догадываться. Он подчеркнул, что все сервисы, работа которых связана со звуком, привлекают к работе асессоров – это специалисты, оценивающие правильность распознавания речи. И хотя они не имеют права выносить услышанное за пределы своей деятельности, потенциально это создает дополнительные риски, заключил Зыков.

До этого программист из компании Revizto Алексей Каньков также рассказал, что технически умные колонки действительно постоянно анализируют окружающие звуки, но делают это не для целенаправленной записи разговоров, а в ожидании ключевого слова. Тем не менее, риски утечки конфиденциальной информации существуют. Из-за случайных активаций, которые случаются от 2 до 20 раз в сутки, колонка может ошибочно принять фрагмент обычного разговора за команду и начать запись, предупредил он.