Досрочно вернувшиеся с МКС астронавты раскрыли обстоятельства эвакуации

НАСА провело пресс-конференцию, на которой члены экипажа Crew-11 рассказали об обстоятельствах своей эвакуации с Международной космической станции.

Напомним, астронавты НАСА Зена Кардман и Майк Финк, Кимия Юи из JAXA и космонавт Роскосмоса Олег Платонов отправились на МКС в начале августа прошлого года, чтобы провести там 6,5 месяцев. Однако из-за проблем со здоровьем у одного из них четверка вернулась на Землю раньше срока.

Миссия Crew-11 стала первой экспедицией на МКС, прерванной из-за проблем со здоровьем астронавтов, а также первой медицинской эвакуацией за 65-летнюю историю пилотируемых полетов НАСА.

Имя «виновника» переполоха названо так и не было. Единственная новая подробность, озвученная на брифинге, касается роли портативного аппарата УЗИ, как нельзя кстати оказавшегося на борту, когда 7 января произошла нештатная ситуация. Случилось это накануне выхода в открытый космос, который пришлось отменить.

«Когда возникла эта нештатная ситуация, аппарат УЗИ оказался под рукой. Поэтому я настоятельно рекомендую оснащать портативными ультразвуковыми устройствами все будущие космические полеты. Он действительно сыграл важную роль», — пояснил Майк Финк.

По его словам, аппарат привезли на станцию для плановых обследований изменений организма в условиях невесомости.

«Конечно, у нас не было других крупных аппаратов, которые есть здесь, на планете Земля. Мы очень стараемся убедиться, что все члены экипажа перед полетом абсолютно здоровы и никаких сюрпризов быть не должно. Но иногда происходят непредвиденные ситуации, и в этот раз команда была готова... подготовленность сыграла ключевую роль», — добавил астронавт.

МКС максимально подготовлена для оказания медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях, согласилась командир экипажа Зена Кардман. По ее мнению, НАСА приняло «абсолютно верные решения», отменив выход в открытый космос (который должен был стать для нее первым) и поставив во главу угла безопасность экипажа.

Японский астронавт Кимия Юи признался, что был удивлен, насколько эффективной оказалась предполетная подготовка при решении медицинских вопросов.

«Мы способны справиться с любой сложной ситуацией, — сказал он. — Этот опыт будет чрезвычайно ценен для будущего пилотируемой космонавтики».

Космический корабль Crew Dragon с эвакуируемым с орбиты экипажем приводнился в Тихом океане у побережья Сан-Диего 15 января. В Хьюстоне их встречала сменная экспедиция, чей старт запланирован на середину февраля.

«Мы надеялись обнять их на орбите, но обнялись уже на Земле», — заключил Финк.

НАСА и SpaceX работают над возможностью переноса этого полета на более ранний срок.