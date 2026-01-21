В NASA прокомментировали слухи о потере гравитации у Земли на 12 минут

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) прокомментировало слухи о том, что 12 августа 2026 года планета Земля может потерять на 12 секунд гравитацию, что приведет к смерти 40 миллионов человек.

Представители NASA назвали недостоверными данные сообщения и призвали конспирологов перестать сеять панику в обществе.

Эксперты попросили не верить людям, которые не понимают принципы работы гравитации.

— Единственный способ для Земли потерять гравитацию — это если вся земная система (...) потеряет массу. Полное солнечное затмение не оказывает необычного влияния на гравитацию Земли. Гравитационное притяжение Солнца и Луны к Земле, которое не влияет на общую гравитацию Земли, но влияет на приливные силы, хорошо изучено и предсказуемо на десятилетия вперед, — заявили в пресс-службе агентства в беседе с The New York Post.

Ранее ученые из NASA сообщили, что обнаружили возможные следы древних форм жизни в образцах, собранных американским марсоходом Perseverance. Уточняется, что аппарат обнаружил на скалах в долине Неретва Валлис уникальные текстурированные пятна, напоминающие леопардовый окрас.

При этом ученый из университета Арканзаса Винсент Шеврье сделал вывод, что на поверхности планеты способны кратковременно возникать соленые растворы. Главным фактором этого процесса является наличие перхлоратов — солей с низкой температурой замерзания.