Оранжевый iPhone 17 Pro испытали агрессивными чистящими средствами

Слухи о возможном изменении цвета корпуса Apple iPhone 17 Pro под воздействием внешних факторов не получили подтверждения. В этом убедились журналисты из CNET.

© Apple

Журналисты провели эксперимент с использованием агрессивных чистящих средств, включая кислородный пятновыводитель и отбеливатель, чтобы воспроизвести условия, при которых, по версии пользователей, мог бы происходить эффект «орозовения».

После получасового воздействия кислородного очистителя корпус смартфона не продемонстрировал никаких визуальных изменений. Аналогичный результат был получен и при использовании отбеливателя — средства, применение которого производитель прямо не рекомендует. Покрытие устройства сохранило первоначальный цвет и структуру.

По словам журналиста, аналогичные тесты проводились еще осенью, вскоре после появления первых сообщений на Reddit, и тогда они также не выявили склонности корпуса к изменению оттенка.

Поводом для обсуждения стала вирусная публикация на Reddit, автор которой утверждал, что оранжевая версия iPhone 17 Pro со временем якобы приобретает розовый оттенок без видимых на то причин.