Япония перезапустила крупнейшую в мире атомную электростанцию

Япония вновь запустила реактор на крупнейшей в мире атомной электростанции (АЭС) Касивадзаки-Карива. Об этом сообщает «Би-би-си».

Шестой реактор на АЭС Касивадзаки-Карива, расположенной к северо-западу от Токио, был запущен в среду, 20 января, а его коммерческая коммерческая эксплуатация начнется уже в феврале, отмечает «Би-би-си».

Уточняется, что седьмой реактор АЭС не будут запускать до 2030 года, а оставшиеся пять могут быть и вовсе выведены из эксплуатации.

До этого японский канал NHK сообщил о перезапуске энергоблока на АЭС Касивадзаки-Карива. Перезапуск энергоблока, простаивающего с 2012 года, был запланирован на 20 января, но из-за выявленных неполадок был перенесен. В ходе испытания извлечения регулирующих стержней не сработала система сигнализации

Работа АЭС «Касивадзаки-Карива» была полностью приостановлена после аварии на атомной станции «Фукусима-1» в 2011 году.