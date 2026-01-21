Ученый рассказал, можно ли будет с Земли увидеть Вифлеемскую звезду

Парад планет Марса, Венеры и Меркурия, который волхвы предположительно приняли за Вифлеемскую звезду, будет крайне сложно увидеть с Земли в ночь на 22 января. Об этом рассказал РИА Новости доктор физико-математических наук, директор астрономической обсерватории Иркутского госуниверситета, профессор Сергей Язев.

По его словам, существует гипотеза, что именно такой парад планет могли увидеть волхвы в момент рождения Иисуса Христа, приняв его за Вифлеемскую звезду. Но эта теория не имеет по собой научного обоснования, отметил профессор.

«То, что волхвы могли принять парад ближайших к Земле планет — Марса, Венеры и Меркурия — за Вифлеемскую звезду, уже давно рассматривается лишь как одна из многочисленных гипотез. Но настолько тесного сближения этих планет, чтобы принять их за звезду, две тысячи лет назад не было», — сказал Язев.

Он добавил, что в ночь на 22 января Марс, Венера и Меркурий будут находиться на минимальном среднем расстоянии от Солнца. Предполагается, что приблизившиеся к Солнцу планеты будет крайне сложно увидеть, поскольку они теряются в его лучах.

В своем комментарии ученый добавил, что в следующий раз подобный парад планет пройдет не раньше 2038 года.