Необычные привычки и пристрастия древних императоров

Древнеримские политические лидеры нередко бывали жестокими — как в физическом, так и в эмоциональном смысле. У некоторых были необычные привычки и пристрастия, а у других — причудливые увлечения. Портал theconversation.com рассказал о самых эксцентричных правителях Древнего Рима.

Гортензий

Гортензий (114-50 г. до н.э.) был оратором и политиком поздней Римской республики. Он так любил декоративные деревья из рода платанов, что поливал их вином. А как-то раз, получив новости, что одно из деревьев умирает, он быстро закончил юридическое разбирательство, чтобы поскорее быть рядом с любимым растением.

Марк Лициний Красс

Современник Гортензия, влиятельный римский генерал и политик, любивший держать домашних угрей в дорогом пруду. Он даже украшал любимого угря ювелирными изделиями, а после смерти рыбы устроил похороны и держал траур три дня.

Причем до наших дней подробности о его необычном хобби дошли не столько в форме забавных фактов, сколько в форме сатиры. Красс погиб в Месопотамии, в разгромной битве против парфян (правителей древнего Ирана) в 53 году до н.э. Парфянские генералы заманили Красса в жаркую равнину, где не было воды, и уничтожили его армию — среди 20 000 убитых был не только сам римлянин, но и его сын.

Оратор и политик Цицерон любил высмеивать писканариев — или любителей прудов с декоративными рыбками. По его мнению, им стоило уделять больше внимания делам государства, нежели своим питомцам.

Калигула

Традиция эксцентричных лидеров продолжилась и после того, как Древний Рим стал империей. Разница лишь в том, что теперь странности правителей, наделенных почти безграничной властью, могли легко перейти черту насилия и жестокости.

Именно этим и прославился Калигула (37-41 годы н.э.). Он назначил собственного коня консулом, выделив ему роскошное стойло и рабов. Он часто одевался в регалии четырех разных божеств, включая богиню Венеру. Иногда Калигула носил бороду из золота и держал в руке громовую стрелу, подражая Юпитеру.

Калигула также был известен своей паранойей, которая лишь нарастала по мере его правления. По его приказам часто устраивались суды над «предателями», в которых казнили сенаторов и как минимум одного потенциального соперника на титул императора.

Но, вероятно, рассказы об излишествах Калигулы сильно преувеличены. Его серьезные разногласия с сенатом привели к тому, что класс, часто писавший исторические труды, невзлюбил императора.

Нерон

Возможно, самый печально известный римский политик из всех. Нерон был племянником Калигулы, правившим Римской империей в 54-68 годах н.э., и он вошел в историю своей жестокостью и склонностью к излишествам. Пожалуй, многие знают о нем благодаря легенде, которая гласит, что Нерон пел и играл на кифаре (разновидность лиры), пока Рим горел в 64 году.

В реальности это вряд ли правда, но историки точно знают, что после пожара Нерон построил огромный дворец на 300 комнат прямо на земле, расчищенной огнем от предыдущих зданий. Император и впрямь любил играть на кифаре, и даже устроил музыкальный фестиваль, на котором выступал в качестве певца. А в 59 году Нерон задумал убить собственную мать. По этим и многим другим причинам Нерона провозгласили врагом общества в 68 году, после чего он покончил с собой.

Коммод

100 лет спустя, император Коммод продолжил традиции своих предшественникам. Наверное, многие люди знают о нем благодаря фильмам «Гладиатор» — и он правда появлялся в Колизее. Один (наверняка преувеличивающий) древний источник даже утверждает, что он посетил арену 735 раз.

Коммод любил наряжаться Гераклом — его любимым мифологическим героем. В Риме даже была скульптура, изображавшая императора в облике легендарного героя. Но публика знала его, прежде всего, по непредсказуемому поведению и жестокости. Так, Коммод убил свою сестру в 182 году, заподозрив ее в попытке переворота. А погиб император бесславно — его задушили в ванной после того, как он потерял всех союзников.