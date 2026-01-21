Обновление Windows назвали катастрофой

В январском обновлении Windows 11 обнаружили множество ошибок. Об этом сообщает издание Windows Latest.

© Lenta.ru

В начале года компания представила для операционной системы (ОС) обновление KB5074109. Редактор медиа Маянк Пармар назвал апдейт катастрофическим и кошмарным, потому что он содержал большое количество ошибок. В Microsoft признали часть проблем и пообещали исправить их.

Журналист отметил, что апдейт вышел недавно, но Microsoft уже признала три проблемы ОС. К ним отнесли ошибку, которая нарушает работу встроенного почтового сервиса Outlook. Также в компании рассказали, что знают о проблемах спящего режима, из-за которых персональный компьютер (ПК) невозможно выключить, и сбой функции Citrix Director.

В материале говорится, что большое количество багов апдейта вызывает беспокойство.

«Пользователи постоянно обращаются к нам, чтобы поделиться своим кошмарным опытом после установки обновления KB5074109», — заявил Пармар.

По его словам, проблему усугубляет тот факт, что январский апдейт является обязательным, то есть от него невозможно отказаться. Скорее всего, Microsoft частично починит Windows в следующем обновлении, которое должно выйти 10 февраля 2026 года.

Ранее выяснилось, что обновление Windows 11 привело к зависаниям и появлению черного экрана. Неполадки выявили на небольшом количестве ПК с видеокартами Nvidia и AMD.