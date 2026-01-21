В Помпеях раскрыли смысл граффити с помощью новых технологий

Исследователи из Сорбоннского университета и Университета Квебека в Монреале обнаружили ранее невидимые граффити в Помпеях, сообщает журнал degli Scavi di Pompei. Используя методы современной технологии, ученые смогли обнаружить около 300 надписей в узком коридоре театрального квартала, из которых 79 ранее никто не видел и не публиковал.

© naukatv.ru

Открытия были сделаны в длинном узком проходе, соединяющем театральный комплекс Помпеи, — месте, когда-то переполненном зрителями и горожанами, которые здесь прогуливались и вели непринужденные разговоры. Этот коридор, длиной около 27 метров, тянется между большим открытым театром и крытым театром, сохраняя следы повседневной жизни древнего города.

Здесь археологи фиксировали граффити еще в XIX веке, но многие надписи оказались слишком слабыми или разрушенными для обычного визуального осмотра. Метод RTI позволяет фиксировать мельчайшие царапины и углубления, создавая цифровую модель поверхности, на которую можно направлять свет под любым углом. В сочетании с фотограмметрией это дает трехмерную карту стен с точным расположением всех надписей и рисунков.

Гладиаторы оживают на стене

Среди самых впечатляющих находок — рисунок двух гладиаторов высотой около 10 сантиметров.

«Они изображены в динамичных позах, передающих движение, равновесие и напряжение арены», — отмечают исследователи.

По всей видимости, автор рисовал по памяти, а не копировал реальное зрелище, превращая публичное событие в личное воспоминание. Этот пример демонстрирует, что обычные жители активно интерпретировали увиденное, а не просто воспроизводили официальное искусство. Такие граффити позволяют ученым изучать народное восприятие зрелищ, боевых навыков и эстетики римского общества.

Любовные послания, прерванные временем

Другие надписи открывают интимную сторону жизни Помпеи. Фрагмент «Erato amat…» — «Эрато любит…» — показывает, что жители записывали свои чувства прямо на стенах общественных зданий. Анализ шрифта и расположения предполагает, что надпись была длинной и могла простираться по всей стене. Подобные тексты, включая признания в любви к богине Венере, отражают, что эмоциональное выражение было не менее важным, чем политические лозунги или шутки.

Методика исследования

Для точного документирования граффити использовались десятки фотографий стен под разными углами освещения. С помощью специальной технологии, которая изучает, как свет отражается от поверхности стен, и 3D-фотосъемки. Программное обеспечение анализировало отражения и создавалось виртуальное освещение, которое выявляло едва заметные надписи. Каждое граффити оцифровывалось и связывалось с пространственными координатами, позволяя исследователям изучать расположение надписей в контексте архитектуры и движения людей.

Археологический парк Помпеи планирует установить навес над коридором, чтобы защитить стены от дальнейшей эрозии.

«Технологии не заменяют археологию, они расширяют ее возможности», — подчеркивает директор музея.

Граффити показывают, что повседневная жизнь древних римлян была насыщена эмоциями и взаимодействиями, которые редко фиксировались официальными надписями. Люди выражали любовь, вражду, юмор и эстетические предпочтения в общедоступных местах, оставляя следы своей личности на века.