Пользователи Windows 11 пожаловались на черные экраны и сбои после обновления

Издание WindowsLatest сообщило о масштабных сбоях, возникших после установки первого обязательного обновления 2026 года для Windows 11. По данным журнралистов, апдейт затронул сразу несколько ключевых сценариев работы системы и привел к жалобам со стороны пользователей и корпоративных клиентов.

© Microsoft

Среди наиболее распространенных проблем отмечаются периодические появления черного экрана, устранить который возможно только перезагрузкой устройства. Также зафиксированы сбои в работе режима сна: экран отключается, однако сам ноутбук не переходит в спящий режим и продолжает работать.

Кроме того, инструмент мониторинга Citrix Director стал работать некорректно, в связи с чем Citrix рекомендовала временно использовать альтернативные средства администрирования. Пользователи классического клиента Microsoft Outlook с POP-аккаунтами столкнулись с невозможностью корректно закрыть приложение, что впоследствии блокирует его повторный запуск.

Также сообщается о сбросе пользовательских обоев рабочего стола — вместо них система отображает черный фон. Помимо перечисленных сбоев, выявлен ряд менее массовых проблем. Часть из них Microsoft уже устранила в экстренном порядке, тогда как исправления остальных, по всей видимости, будут включены в следующий плановый патч, ожидаемый в феврале.

