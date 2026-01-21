«Упадет на Солнце»: ученые открыли первую в 2026 году комету

Ученые открыли первую в 2026 году комету, которая весной сгорит на Солнце. Об этом в среду, 21 января, сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Новое небесное тело получило название C/2026 A1 (MAPS).

По данным ученых, эта комета может являться одним из осколков Великой кометы 1106 года, которая наблюдалась почти тысячу лет назад и была описана в рукописях Китая, Японии и Британии. Она раскололась на множество частей, одна из которых позднее появилась на небе Земли как Великая комета 1843 года.

— Согласно расчетам, только что открытое небесное тело закончит свою жизнь 4 апреля этого года, когда упадет на Солнце. Небесному телу, образовавшемуся миллиарды лет назад на заре Солнечной системы, остается жить 73 дня, — написали в Telegram-канале лаборатории.

