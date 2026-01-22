Осьминоги заставили усомниться в причинах эволюции большого мозга

Большой мозг у осьминогов мог возникнуть из-за факторов среды, а не социальных взаимодействий.

© Naukatv.ru

У млекопитающих крупный мозг традиционно объясняют социальным поведением — эту идею называют гипотезой социального мозга. Считается, что чем больше социальных связей у вида, тем больше мозг нужен для управления ими. Эта закономерность прослеживается у приматов, дельфинов и верблюдовых.

Однако существуют животные вроде головоногих — осьминогов, кальмаров, каракатиц и наутилусов, — у которых относительно большой мозг и признаки сложного поведения, но при этом они ведут в основном одиночный образ жизни. У них почти нет родительской заботы, сложных групповых взаимодействий или социального обучения.

Чтобы выяснить, что стоит за крупным мозгом у этих животных, Майкл Мутукришна из Лондонской школы экономики и его коллеги собрали данные по 79 видам головоногих, для которых есть информация о мозге, результатами чего поделились в препринте на bioRxiv.

За размер мозга они приняли общий объем центральной нервной системы. Это необходимо, потому что, например, у осьминога не один мозг, а девять: центральный в голове, управляющий нервной системой, и по одному полуавтономному «мини-мозгу» в каждой из восьми конечностей.

«Что может быть более отличным от человека, чем этот инопланетный вид с его причудливым многокомпонентным мозгом, распределенным по щупальцам?» — говорит Мутукришна.

Собранные данные не выявили связи между размером мозга и социальностью, но показали, что у головоногих мозг, как правило, крупнее, если они обитают на мелководье или у морского дна. В таких средах больше объектов для взаимодействия, манипуляций или даже использования в качестве орудий, а также выше калорийность ресурсов. Виды, плавающие в бедной деталями глубоководной пучине, обычно имеют меньший мозг.

«Эта зависимость довольно устойчива, — отмечает Мутукришна. — Но вывод осторожный»

, потому что данные о мозге есть лишь для 10% из примерно 800 ныне живущих видов головоногих.

«Интересно, что у осьминогов нет эффекта социального мозга, но это неудивительно», — считает профессор Робин Данбар из Оксфордского университета, предложивший гипотезу социального мозга около 30 лет назад.

По его словам, поскольку осьминоги не живут сплоченными социальными группами, их мозгу не нужно выполнять связанную с этим дополнительную работу.

Вполне возможно, что каждый раз, когда головоногие осваивали более глубокие воды, размер их мозга уменьшался, предположил Пол Кац из Массачусетского университета в Амхерсте.

«Это как с животными, попавшими на острова: они мельчают. Существует островной феномен, а значит, может быть и глубоководный», — говорит он, но добавляет, что это может быть просто корреляция.

Ранее Мутукришна опубликовал исследование китов и дельфинов, показав, что размер мозга предсказывает широту их социального и культурного поведения, а также экологические факторы, такие как разнообразие добычи. То, что головоногие, отделившиеся от позвоночных более 500 млн лет назад, демонстрируют сходную закономерность — которую он также моделировал для людей, — служит подтверждением гипотезы культурного мозга, разработанной Мутукришной и его коллегами. Согласно ей, информационные и экологические факторы отбора тоже могут приводить к появлению крупных сложных мозгов.

«Большой мозг — не только результат социальности», — подчеркивает исследователь.

«Я полностью согласен, что объяснения большого мозга у людей основаны на том, что мы знаем о самих себе. Поэтому чтобы по-настоящему понять эволюцию крупного мозга, нужно изучать далекие от нас виды», — уверен Кац.

Однако, по его мнению, трудно судить о поведении современных видов и делать выводы о том, что происходило 500 млн лет назад, когда мозг головоногих эволюционировал в совершенно иной системе «хищник—жертва», задолго до широкого распространения рыб. Кроме того, другие данные свидетельствуют: мозг головоногих увеличился в результате конкуренции с рыбами.

Данбар предполагает, что осьминогам в целом требуется много мозговых ресурсов, потому что у них восемь независимо управляемых конечностей.

«До конца не ясно, что такое мозг осьминога: у него словно бы есть понемногу мозга в каждой руке. Но многое из того, что делает мозг, — это управление телом, поддержание жизнедеятельности», — говорит он.

Тем не менее, идея, что большой мозг развивается там, где больше калорий, имеет смысл, заключает профессор: «Нельзя увеличить мозг, не решив энергетическую проблему. А когда большой мозг уже есть, его можно использовать для самых разных целей. Именно поэтому люди умеют читать, писать и решать сложные математические задачи, хотя все это не входило в нашу среду эволюционного отбора».