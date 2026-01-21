В Германии нашли римские походные лагеря возрастом 1700 лет

Археологи в Германии обнаружили остатки четырех римских походных лагерей, построенных около 1700 лет назад. На их территории сохранилось большое количество артефактов, включая монеты и детали обуви.

Известно, что в III веке нашей эры Римская империя провела несколько военных кампаний на территории современной Германии. Она стремилась расширить свои владения на север вдоль реки Эльбы, впадающей в Северное море. Но местные племена оказали римской армии отчаянное сопротивление.

Археологи из Государственного управления археологии Саксонии-Анхальт отметили, что римские лагеря строили по единому стандарту. Они обладали прямоугольной оградой с закругленными углами. Главные дороги прокладывали под прямым углом от ворот. На пересечении этих дорог стояло здание штаба — принципия. Характерной чертой походных лагерей является так называемый титулум — оборонительное сооружение в виде участка рва с земляным валом.

Два лагеря обнаружили недалеко от города Акен, еще один — рядом с Дирсхеймом, а четвертый — в муниципалитете Трабитц. Их выявили благодаря аэрофотосъемке и спутниковым снимкам. Затем археологи организовали наземные экспедиции.

С помощью металлодетекторов удалось найти около полутора тысяч металлических артефактов, в том числе гвозди от сандалий. В ходе раскопок также были найдены монеты, датируемые второй половиной II века и началом III века. Среди них оказался редкий динарий Каракаллы. Он показал, что лагерь мог быть основан в 213 году во время кампании этого императора, говорится в заявлении ученых.

